Serena Bortone in panchina, la decisione della Rai fa pensare (Di giovedì 27 gennaio 2022) Come accaduto lunedì, anche oggi Serena Bortone non andrà in onda. La decisione Rai ha spiazzato molti. Ecco tutti i dettagli del rinvio. La trasmissione Oggi è un altro giorno è da un paio di anni un punto di riferimento. La collocazione nel palinsesto ha la capacità di accompagnare milioni di spettatori al primo pomeriggio. Insomma, come dimostrato, tiene compagnia e lo fa davvero ottimamente. Fonte Screen RaiPlayIl programma condotto da Serena Bortone regala sempre sorprese. Sa come attirare l'attenzione e i suoi ospiti sono sempre di livello assoluto. Non è un caso che Oggi è un altro giorno è riuscito ad avere un grandissimo successo. Purtroppo, però, come accaduto lunedì anche oggi moltissimi non potranno vedere la loro amata trasmissione. La decisione è stata ...

