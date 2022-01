SBK, test Jerez: Jonathan Rea chiude al comando, davanti Lowes - News (Di giovedì 27 gennaio 2022) Termina anche il secondo giorno di test a Jerez con la zampata finale di Jonathan Rea , che come previsto è sceso in pista nel pomeriggio dopo aver atteso sia nella giornata di ieri che stamattina. Al ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Termina anche il secondo giorno dicon la zampata finale diRea , che come previsto è sceso in pista nel pomeriggio dopo aver atteso sia nella giornata di ieri che stamattina. Al ...

Advertising

Motorsport_IT : #WSBK | Test Jerez: Rea fa il Cannibale del Day 2 - motosprint : ??Test a #Jerez terminati per i piloti della #Superbike ?? Un tempo monstre quello di #Rea ?? ?? La classifica finale ??… - gponedotcom : Al Cannibale basta il pomeriggio per uscire dai box e mettere in riga la concorrenza, 2° Lowes seguito da Mahias, n… - gponedotcom : Vierge e Lecuona hanno deciso di non scendere in pista quest’oggi, mentre Johnny dovrebbe farlo al pomeriggio, alle… - motosprint : ??Ultimo giorno di test a #Jerez per i piloti della #Superbike ?Il Cannibale è ancora fermo ai box ?? Tutti i risul… -