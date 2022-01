Sanremo 2022, la Rai punta al record di ricavi pubblicitari (Di giovedì 27 gennaio 2022) Festival di Sanremo La Rai, anche quest’anno, punta a massimizzare gli incassi. Anzi, l’obiettivo dichiarato è di superare quelli dello scorso anno. Sul Festival di Sanremo l’azienda del servizio pubblico gioca tutte le proprie fiches: dopo i 38 milioni di euro raccolti nell’edizione 2021 della kermesse (uno in più rispetto all’annata precedente), l’emittente si aspetta un’ulteriore crescita, pur in un contesto pubblicitario soggetto a nuovi vincoli governativi. Secondo quanto riporta Il Sole24Ore, la Rai stima infatti un 10% circa in più di ascolti pubblicitari rispetto all’edizione passata. Il che significa pure un atteso aumento degli ascolti “editoriali” dello show. Le prospettive di crescita sono attestate anche dai listini proposti agli investitori, in aumento del 15% rispetto al 2021. Così, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Festival diLa Rai, anche quest’anno,a massimizzare gli incassi. Anzi, l’obiettivo dichiarato è di superare quelli dello scorso anno. Sul Festival dil’azienda del servizio pubblico gioca tutte le proprie fiches: dopo i 38 milioni di euro raccolti nell’edizione 2021 della kermesse (uno in più rispetto all’annata precedente), l’emittente si aspetta un’ulteriore crescita, pur in un contestoo soggetto a nuovi vincoli governativi. Secondo quanto riporta Il Sole24Ore, la Rai stima infatti un 10% circa in più di ascoltirispetto all’edizione passata. Il che significa pure un atteso aumento degli ascolti “editoriali” dello show. Le prospettive di crescita sono attestate anche dai listini proposti agli investitori, in aumento del 15% rispetto al 2021. Così, ...

