Sanremo 2022, Donatella Rettore e Ditonellapiaga: scoppia la lite durante le prove! Cosa è successo? (VIDEO) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Festival di Sanremo 2022 non è ancora iniziato e già si parla di una presunta lite fra Donatella Rettore e Ditonellapiaga, che canteranno insieme sul palco del Teatro Ariston. Ma Cosa è successo? Leggi anche: Sanremo 2022, Amadeus: Cosa succede se prende il Covid? Antonella Clerici lo sostituisce: ecco il piano B Donatella Rettore... Leggi su donnapop (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Festival dinon è ancora iniziato e già si parla di una presuntafra, che canteranno insieme sul palco del Teatro Ariston. Ma? Leggi anche:, Amadeus:succede se prende il Covid? Antonella Clerici lo sostituisce: ecco il piano B...

Advertising

AnaMenaMusic : “DUECENTOMILA ORE” il mio brano in gara al festival di Sanremo 2022 è quasi pronto! PRESAVE QUI… - RadioItalia : Il 18 febbraio, Emma pubblicherà il 45 giri di Ogni volta è così, il brano con cui tornerà al Festival di Sanremo a… - RadioItalia : Accettarsi per quello che si è, amarsi: è questo il messaggio che ci manda @Aka7evenreal ???? L'intervista complet… - alesdamb : RT @Signorasinasce: #Sanremo , la 'travestita' #DrusillaFoer getta la maschera: 'Mi esibisco per sostenere il ddl Zan' #Festivaldelpensier… - statodelsud : Sanremo 2022, Matteo Romano alla conquisa dell’Ariston un amore…Virale -