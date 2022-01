Rrahmani: «Le critiche dopo Udine? Credo fossero dovute al fatto che sono kosovaro» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Radio Kiss Kiss ha dato un’anticipazione di un’intervista ad Amir Rrahmani che sarà sul numero del Roma in edicola domattina. Il difensore del Napoli racconta di essere diventato scaramantico da quando veste la maglia azzurra del club di De Laurentiis. «critiche per l’errore dell’anno scorso a Udine? Credo che la reazione e i pensieri su di me fossero dovuti al fatto che sono kosovaro. La mia nazione non è famosa per il calcio e tendono così a dimenticarmi. Scudetto? Non ne parlo, sono diventato scaramantico». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 27 gennaio 2022) Radio Kiss Kiss ha dato un’anticipazione di un’intervista ad Amirche sarà sul numero del Roma in edicola domattina. Il difensore del Napoli racconta di essere diventato scaramantico da quando veste la maglia azzurra del club di De Laurentiis. «per l’errore dell’anno scorso ache la reazione e i pensieri su di medovuti alche. La mia nazione non è famosa per il calcio e tendono così a dimenticarmi. Scudetto? Non ne parlo,diventato scaramantico». L'articolo ilNapolista.

Advertising

sportface2016 : Napoli, Amir #Rrahmani: 'Credo i pensieri su di me siano dovuti al fatto che sono kosovaro. Scudetto? Sono scaraman… - napolista : #Rrahmani: «Le critiche dopo Udine? Credo fossero dovute al fatto che sono kosovaro» Al Roma: «La mia nazione non… - lorik_jashanica : “Critiche per l’errore dell’anno scorso a Udine? Credo che la reazione e i pensieri su di me fossero dovuti al fatt… - sportli26181512 : Napoli, Rrahmani: 'Le critiche ricevute l’anno scorso? È perché sono kosovaro...' - cn1926it : #Rrahmani: “Critiche per le prestazioni dell’anno scorso? Ricevute perché sono kosovaro” -