Rinnovo Ounas, incontro in programma con il Napoli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Napoli ha in programma un incontro con l'agente di Ounas per discutere il Rinnovo dell'attaccante algerino: la situazione Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto a prolungare ulteriormente il contratto di Adam Ounas. L'attaccante algerino è ritenuto una potenziale risorsa per la panchina e gli azzurri non vogliono lasciarselo scappare. incontro in programma in primavera con l'agente per il Rinnovo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

