Quirinale, Renzi: "Atteggiamento centrodestra irresponsabile. È finito tempo delle bambinate, indecoroso continuare gioco dei nomi"

"Davanti a 400 morti al giorno e alla crisi in Ucraina trovo irresponsabile l'atteggiamento del centrodestra di non partecipare al voto". Così Matteo Renzi uscendo da Montecitorio. "È un atteggiamento non all'altezza delle istituzioni e profondamente ingiusto verso i cittadini – ha proseguito il leader di Italia Viva – Indipendentemente dai nomi è scandaloso che il centrodestra abbia fallito l'esame di maturità che aveva". Secondo Renzi "è finito il tempo delle bambinate, dobbiamo scegliere un presidente". "Questo gioco dei nomi è insopportabile – ha concluso – è indecoroso continuare il balletto dei nomi".

