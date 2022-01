Quirinale: Mattarella sale a 166 voti, 260 le schede bianche (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – Per il capo dello stato uscente, Sergio Mattarella, 166 voti nella quarta votazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del presidente della Repubblica. Ieri erano stati 125. Le schede bianche, seguendo lo spoglio pubblico che ha fatto il presidente Fico, sono 260. Oggi avevano dato indicazione di votare scheda bianca Pd-M5s e Leu. I deputati di Alternativa C’è hanno votato per Nino Di Matteo, 56 voti, al posto di Paolo Maddalena che ieri ne aveva raccolti 61. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – Per il capo dello stato uscente, Sergio, 166nella quarta votazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del presidente della Repubblica. Ieri erano stati 125. Le, seguendo lo spoglio pubblico che ha fatto il presidente Fico, sono 260. Oggi avevano dato indicazione di votare scheda bianca Pd-M5s e Leu. I deputati di Alternativa C’è hanno votato per Nino Di Matteo, 56, al posto di Paolo Maddalena che ieri ne aveva raccolti 61. L'articolo L'Opinionista.

