PV&F | Già raccolte ventimila firme contro la serie shock di Rai2

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Pro Vita & Famiglia: Giàladi– Bene la proposta Anzaldi – «Condividiamo l’allarme del deputato e segretario della Commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi (nella foto), nel chiedere alla Rai di rafforzare la tutela dei minori su Raiplay circa i contenuti per adulti o sconsigliati al pubblico sensibile. Non solo le fasce protette spesso non sono rispettate, ma sulla piattaforma digitale, ad oggi, non ci sono riferimenti chiari e opportuni per tutelare i più piccoli. Questo è inaccettabile e chiediamo l’intervento immediato dell’AD Carlo Fuortes», questo il commento di Jacopo Coghe, vicepresidente di Pro Vita & Famiglia. «Sul caso dellaa cui fa riferimento l’On. Anzaldi andata in onda ...