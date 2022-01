Pupo finisce nella lista nera dell'Ucraina per aver partecipato a un festival in Crimea (Di giovedì 27 gennaio 2022) Chi ha buona memoria ricorderà che qualche anno fa fece scalpore la notizia di due italiani famosi finiti nella ‘lista nera' dell'Ucraina: Al Bano Carrisi e Toto Cutugno, considerati soggetti pericolosi in patria. Pupo 'criminale' in Ucraina Nelle ultime ore è successo anche ad un altro italiano famosissimo: Enzo Ghinazzi, conosciuto da tutti come Pupo. Lo ha rivelato il cantante a QN: «Sono stato informato di recente in via ufficiale dal Ministero degli Esteri italiano che l'Ucraina mi ha inserito nella lista nera. Si tratta di quella dei ‘criminali', dei soggetti indesiderati. In pratica, se arrivo alla frontiera, rischio l'arresto.» Il motivo è presto svelato: di recente Ghinazzi ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 27 gennaio 2022) Chi ha buona memoria ricorderà che qualche anno fa fece scalpore la notizia di due italiani famosi finiti: Al Bano Carrisi e Toto Cutugno, considerati soggetti pericolosi in patria.'criminale' inNelle ultime ore è successo anche ad un altro italiano famosissimo: Enzo Ghinazzi, conosciuto da tutti come. Lo ha rivelato il cantante a QN: «Sono stato informato di recente in via ufficiale dal Ministero degli Esteri italiano che l'mi ha inserito. Si tratta di quella dei ‘criminali', dei soggetti indesiderati. In pratica, se arrivo alla frontiera, rischio l'arresto.» Il motivo è presto svelato: di recente Ghinazzi ...

