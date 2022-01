Previsioni Meteo: Weekend Ricco di Colpi di Scena! (Di giovedì 27 gennaio 2022) La situazione Meteorologica nel nostro Paese per sabato 29 e domenica 30 gennaio sarà caratterizzata da un andamento Ricco di Colpi di scena tra sud e nord. Dicevamo un andamento con veri e propri Colpi di scena grazie all’avanzata dell’alta pressione da una parte e dalla presenza di correnti gelide dall’altra. La tendenza quindi per il fine settimana sarà uno stato Meteorologico abbastanza singolare e discordante. In questi ultimi giorni della settimana, ma soprattutto sabato e domenica un’area di alta pressione la farà da padrona sull’Europa occidentale. Generando uno stato di stabilità atmosferica che avrà degli effetti singolari e rilevanti, Effetti che tecnicamente vengono chiamati blocco atmosferico. Questo blocco atmosferico si forma all’interno di un’area anticiclonica che acquisisce cosi una ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 27 gennaio 2022) La situazionerologica nel nostro Paese per sabato 29 e domenica 30 gennaio sarà caratterizzata da un andamentodidi scena tra sud e nord. Dicevamo un andamento con veri e propridi scena grazie all’avanzata dell’alta pressione da una parte e dalla presenza di correnti gelide dall’altra. La tendenza quindi per il fine settimana sarà uno statorologico abbastanza singolare e discordante. In questi ultimi giorni della settimana, ma soprattutto sabato e domenica un’area di alta pressione la farà da padrona sull’Europa occidentale. Generando uno stato di stabilità atmosferica che avrà degli effetti singolari e rilevanti, Effetti che tecnicamente vengono chiamati blocco atmosferico. Questo blocco atmosferico si forma all’interno di un’area anticiclonica che acquisisce cosi una ...

