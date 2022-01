Positivo al Covid viola quarantena e va in giro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Positivo al Covid viola la quarantena e va in giro in auto nel quartiere Sanità di Napoli. Si tratta di un 42enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, che è stato individuato ieri sera, verso le ore 22 in via Sanità. Alla vista dei Carabinieri ha invertito la marcia e ha tentato la fuga ma non è servito a nulla. Ne è nato un inseguimento e alla fine l’uomo è stata bloccato. Ha riferito di aver violato la quarantena perché doveva recarsi in farmacia ma per lui è scattata una denuncia a piede libero. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –allae va inin auto nel quartiere Sanità di Napoli. Si tratta di un 42enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, che è stato individuato ieri sera, verso le ore 22 in via Sanità. Alla vista dei Carabinieri ha invertito la marcia e ha tentato la fuga ma non è servito a nulla. Ne è nato un inseguimento e alla fine l’uomo è stata bloccato. Ha riferito di averto laperché doveva recarsi in farmacia ma per lui è scattata una denuncia a piede libero. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

juventusfc : Covid-19, positivo Mattia Perin ? - AlbertoBagnai : Sblocco un ricordo ai vari scopritori dell’acqua calda: - Corriere : Elton John positivo al Covid cancellati i concerti a Dallas del tour d’addio - rossomille : RT @fabrizio19651: DENUNCIATO PER EPIDEMIA COLPOSA #Covid_19 #COVID19italia Blitz della polizia nell'hotel di #Abano che non chiede i gr… - anteprima24 : ** #Positivo al #Covid viola quarantena e va in giro ** -