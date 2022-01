-Pietro Pellegri: il giocatore sbarca a Torino (Di giovedì 27 gennaio 2022) -Pietro Pellegri attaccante classe 2001 è il secondo colpo in entrata del Torino in questo mercato invernale. È stata definita l’intesa per portarlo in granata. Preliminarmente il Milan ha risolto il prestito (con diritto di riscatto) stipulato col Monaco in estate. Ma poi i rossoneri hanno girato la formula del prestito semplice con diritto di riscatto del ragazzo al Torino che invece vuole averlo in rosa. Il giocatore ha rilasciato delle dichiarazioni in merito parlando di una bella opportunità di crescita alla corte di Juric. Il calciatore è pronto a combattere in campo per mostrare le sue capacità ancora acerbe, ma che possono svilupparsi nel tempo. Malick Thiaw: idea concreta per la difesa del Milan -Pietro Pellegri: un calciatore precoce Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 27 gennaio 2022) -attaccante classe 2001 è il secondo colpo in entrata delin questo mercato invernale. È stata definita l’intesa per portarlo in granata. Preliminarmente il Milan ha risolto il prestito (con diritto di riscatto) stipulato col Monaco in estate. Ma poi i rossoneri hanno girato la formula del prestito semplice con diritto di riscatto del ragazzo alche invece vuole averlo in rosa. Ilha rilasciato delle dichiarazioni in merito parlando di una bella opportunità di crescita alla corte di Juric. Il calciatore è pronto a combattere in campo per mostrare le sue capacità ancora acerbe, ma che possono svilupparsi nel tempo. Malick Thiaw: idea concreta per la difesa del Milan -: un calciatore precoce Il ...

Advertising

acmilan : Official Statement: Pietro Pellegri ? - AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver definito con l'AS Monaco la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Pietro #Pellegri. - DiMarzio : .@TorinoFC_1906, ufficiale l'arrivo di Pietro #Pellegri dal #Monaco - yassine01937035 : RT @acmilan: Official Statement: Pietro Pellegri ? - ACMilanSydney : RT @acmilan: Official Statement: Pietro Pellegri ? -