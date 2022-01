Per il Quirinale si punta a un 'esterno'. Belloni e Cassese in pole (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Oggi i parlamentari del centrodestra si asterranno mentre l'ex fronte rosso-giallo opta per la scheda bianca. Ma le forze politiche stanno dietro le quinte trattando sul nome su cui cercare una convergenza per domani. I contiani non escluderebbero il nome di Elisabetta Belloni ma la guida del Dis non sarebbe la prima scelta del Pd, anche se non è esclusa una apertura dei dem. Mentre nel centrodestra, oltre alla proposta di Maria Elisabetta Casellati, prende piede l'ipotesi di Sabino Cassese. Ipotesi che sarebbe gradita a Fratelli d'Italia: Cassese è stato ospitato ad Atreju e sul presidenzialismo si è detto disponibile. Sul suo nome però ci sarebbero corpose fibrillazioni nella Lega, per le dichiarazioni contro l'autonomia rilasciate nel tempo dal giurista 86enne. Il nome di Cassese, che comunque non sarebbe ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Oggi i parlamentari del centrodestra si asterranno mentre l'ex fronte rosso-giallo opta per la scheda bianca. Ma le forze politiche stanno dietro le quinte trattando sul nome su cui cercare una convergenza per domani. I contiani non escluderebbero il nome di Elisabettama la guida del Dis non sarebbe la prima scelta del Pd, anche se non è esclusa una apertura dei dem. Mentre nel centrodestra, oltre alla proposta di Maria Elisabetta Casellati, prende piede l'ipotesi di Sabino. Ipotesi che sarebbe gradita a Fratelli d'Italia:è stato ospitato ad Atreju e sul presidenzialismo si è detto disponibile. Sul suo nome però ci sarebbero corpose fibrillazioni nella Lega, per le dichiarazioni contro l'autonomia rilasciate nel tempo dal giurista 86enne. Il nome di, che comunque non sarebbe ...

