Paura per Wilma Facchinetti, la moglie di Francesco in pronto soccorso dopo una caduta da cavallo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Wilma Facchinetti, la moglie di Francesco Facchinetti, è ricoverata in ospedale in codice rosso. La modella brasiliana di 39 anni è caduta da cavallo, ha perso il cap durante la... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022), ladi, è ricoverata in ospedale in codice rosso. La modella brasiliana di 39 anni èda, ha perso il cap durante la...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Tutta questa paura per l’ipotesi che cada il Governo non la capisco. Fare votare i cittadini è un eserc… - MSF_ITALIA : “Di notte fa molto freddo. Il senso di paura e incertezza a bordo della #GeoBarents aumenta. Dopo il rifiuto di Mal… - amnestyitalia : In #Afghanistan le bambine e le ragazze non possono più andare a scuola, a causa dei divieti, della povertà o della… - topo1966 : RT @bambinanonsposa: A proposito di #bambini. Stiamo lavorando ad iniziativa per #BambiniSoldato, finalizzando con azione in #SierraLeone.… - Davide85577925 : @RaphaelRaduzzi La mia paura è che Draghi una volta al Quirinale, poi sia lui stesso a nominare un incaricato per i… -