“Non servirà più”. Covid Italia, la previsione di Matteo Bassetti sulle prossime settimane (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commenta la possibilità che il Governo intervenga sulla durata del certificato verde prorogando oltre i sei mesi della validità per chi ha ricevuto il booster. “La possibilità che si arrivi a una proroga “illimitata del Green pass” per chi è vaccinato contro il Covid con tre dosi “è una prova di buon senso soprattutto nel momento in cui non sappiamo se e come si farà la quarta dose”. Continua poi Matteo Bassetti: “Mi auguro che con la primavera non ci sia più necessità del Green pass perché saremo arrivati a una copertura vaccinale tale che non ce ne sarà più bisogno”. Così all’Adnkronos. Dice sì al Green Pass illimitato dopo tre dosi di vaccino anti-Covid il virologo Fabrizio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022), direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commenta la possibilità che il Governo intervenga sulla durata del certificato verde prorogando oltre i sei mesi della validità per chi ha ricevuto il booster. “La possibilità che si arrivi a una proroga “illimitata del Green pass” per chi è vaccinato contro ilcon tre dosi “è una prova di buon senso soprattutto nel momento in cui non sappiamo se e come si farà la quarta dose”. Continua poi: “Mi auguro che con la primavera non ci sia più necessità del Green pass perché saremo arrivati a una copertura vaccinale tale che non ce ne sarà più bisogno”. Così all’Adnkronos. Dice sì al Green Pass illimitato dopo tre dosi di vaccino anti-il virologo Fabrizio ...

