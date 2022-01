“Non c’è diffamazione”. Assolti 4 sindacalisti NSC (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Tribunale Militare di Verona ha assolto quattro Carabinieri sindacalisti dall’accusa di diffamazione. Finisce così una vicenda giudiziaria iniziata a fine marzo 2020, in piena prima ondata di pandemia, dove a scorrere su giornali e TV erano le drammatiche immagini delle bare di Bergamo. In quel periodo così difficile, i quattro sindacalisti avevano segnalato alcune mancanze, da parte di un comandante di Compagnia nella regione Lombarda, proprio in materia di norme anticovid. Segnalazione che è costata ai quattro una querela per diffamazione. Oggi, i giudici, dopo aver sentito il Pubblico Ministero, la Parte Civile e l’Avv. Giorgio Carta, Responsabile dell’Ufficio Legale di NSC, hanno assolto tre dei quattro rappresentanti sindacali per non aver commesso il fatto e l’altro perché il fatto non costituisce ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Tribunale Militare di Verona ha assolto quattro Carabinieridall’accusa di. Finisce così una vicenda giudiziaria iniziata a fine marzo 2020, in piena prima ondata di pandemia, dove a scorrere su giornali e TV erano le drammatiche immagini delle bare di Bergamo. In quel periodo così difficile, i quattroavevano segnalato alcune mancanze, da parte di un comandante di Compagnia nella regione Lombarda, proprio in materia di norme anticovid. Segnalazione che è costata ai quattro una querela per. Oggi, i giudici, dopo aver sentito il Pubblico Ministero, la Parte Civile e l’Avv. Giorgio Carta, Responsabile dell’Ufficio Legale di NSC, hanno assolto tre dei quattro rappresentanti sindacali per non aver commesso il fatto e l’altro perché il fatto non costituisce ...

