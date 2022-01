Nancy Pelosi si ricandida a 82 anni per il Midterm (Di giovedì 27 gennaio 2022) La speaker della Camera Usa Nancy Pelosi, la donna piu' influente e potente d'America, si ricandida al Congresso alle elezioni di Midterm a novembre, quando avra' gia' 82 anni, di cui 35 a Capitol ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) La speaker della Camera Usa, la donna piu' influente e potente d'America, sial Congresso alle elezioni dia novembre, quando avra' gia' 82, di cui 35 a Capitol ...

