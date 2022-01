Lui ha un segreto per stemperare la tensione: parlare e scherzare dietro le quinte. (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quando il vincitore di Sanremo 2019 sale sul palco con la rivelazione musicale del 2021 – rispettivamente Mahmood, 29 anni, e Blanco, 18 – possiamo aspettarci solo “Brividi“. E questo è proprio il titolo dello struggente brano («che parla di qualcosa che si fa fatica a dire», ha spiegato) che la coppia porterà sul palco dell’Ariston, sperando di “bissare” il successo del cantautore del 2019, vittorioso a Sanremo con la sua Soldi. Nella serata delle cover, invece, la coppia si esibirà ne Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Mahmood e la sua seconda volta a Sanremo guarda le foto Il suo nome d’arte, come ha ... Leggi su iodonna (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quando il vincitore di Sanremo 2019 sale sul palco con la rivelazione musicale del 2021 – rispettivamente Mahmood, 29 anni, e Blanco, 18 – possiamo aspettarci solo “Brividi“. E questo è proprio il titolo dello struggente brano («che parla di qualcosa che si fa fatica a dire», ha spiegato) che la coppia porterà sul palco dell’Ariston, sperando di “bissare” il successo del cantautore del 2019, vittorioso a Sanremo con la sua Soldi. Nella serata delle cover, invece, la coppia si esibirà ne Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Mahmood e la sua seconda volta a Sanremo guarda le foto Il suo nome d’arte, come ha ...

Advertising

amnestyitalia : #Usa #ClintonYoung è stato rilasciato dopo 20 anni dalla condanna a morte. Il nuovo processo era stato concesso dop… - pfmajorino : Che enorme squallore quelli che han votato per #Amadeus o chi per lui come #PdR . Il voto segreto invece di essere… - Maria_AnnaPatti : RT @pensieriEstorie: Il sopravvissuto abita il tempo negato a un altro essere umano. Dopo,custodisce in segreto domande impronunciabili:'Pe… - AmnestyPerugia : RT @amnestyitalia: #Usa #ClintonYoung è stato rilasciato dopo 20 anni dalla condanna a morte. Il nuovo processo era stato concesso dopo le… - atlaera_rev : RT @1mgdimelatonina: Mattarella che vede che lo stanno rieleggendo mentre lui sta recuperando il segreto e traslocando nello stesso momento… -