Lily James è hot per il photo call di Pam & Tommy (Di giovedì 27 gennaio 2022) Foto: @ Instagram/ Lily James Lily James ha sfoderato l’artiglieria pesante in occasione del photo call di Pam & Tommy. Per l’occasione l’attrice ha scelto un look audace composto da una jumpsuit nera, caratterizzata da una scollatura vistosa bordata da voilant ton sur ton. Si tratta di un pezzo firmato Vivienne Westwood che ha regalato all’attrice un vitino da vespa. Vi piace? Pam & Tommy è una miniserie drammatica che racconta la lovestory- e quella del furto di uno dei sex tape amatoriali più celebri- tra Pamela Anderson e Tommy Lee, iniziata con le nozze, dopo appena quattro giorni dal primo incontro. Nello show Lily interpreta proprio il ruolo della donna che negli anni ... Leggi su cityroma (Di giovedì 27 gennaio 2022) Foto: @ Instagram/ha sfoderato l’artiglieria pesante in occasione deldi Pam. Per l’occasione l’attrice ha scelto un look audace composto da una jumpsuit nera, caratterizzata da una scollatura vistosa bordata da voilant ton sur ton. Si tratta di un pezzo firmato Vivienne Westwood che ha regalato all’attrice un vitino da vespa. Vi piace? Pamè una miniserie drammatica che racconta la lovestory- e quella del furto di uno dei sex tape amatoriali più celebri- tra Pamela Anderson eLee, iniziata con le nozze, dopo appena quattro giorni dal primo incontro. Nello showinterpreta proprio il ruolo della donna che negli anni ...

