Inter, attesa per i tamponi e allenamenti mirati: niente partitelle fino a sabato (Di giovedì 27 gennaio 2022) Precauzione in casa Inter dopo la ripresa degli allenamenti avvenuta ieri C’è precauzione nel ritorno agli allenamenti dell’Inter. Precauzione che il club nerazzurro adotta dopo ogni ripresa delle attività, dunque nessun allarmismo. I giocatori guidati da Farris, assente Inzaghi positivo al Covid, svolgeranno sedute mirate a trovare la condizione migliore dopo un mese di gennaio a dir poco intenso. “Come da prassi consolidata dopo ogni ritorno all’attività agonistica tutti gli atleti si sono cambiati nella propria stanza e successivamente in campo hanno svolto degli allenamenti personalizzati, all’insegna della massima precauzione. Ecco perché non verrà disputata nessuna partitella in questi giorni, poi sabato si vedrà”. “Le sedute di lavoro saranno mirate soprattutto a far ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Precauzione in casadopo la ripresa degliavvenuta ieri C’è precauzione nel ritorno aglidell’. Precauzione che il club nerazzurro adotta dopo ogni ripresa delle attività, dunque nessun allarmismo. I giocatori guidati da Farris, assente Inzaghi positivo al Covid, svolgeranno sedute mirate a trovare la condizione migliore dopo un mese di gennaio a dir poco intenso. “Come da prassi consolidata dopo ogni ritorno all’attività agonistica tutti gli atleti si sono cambiati nella propria stanza e successivamente in campo hanno svolto deglipersonalizzati, all’insegna della massima precauzione. Ecco perché non verrà disputata nessuna partitella in questi giorni, poisi vedrà”. “Le sedute di lavoro saranno mirate soprattutto a far ...

