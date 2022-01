Ieri amanti | oggi coppia | ma non funziona più

Leggi su dilei

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo anni di relazione clandestina, lui mi annuncia di voler lasciare la moglie per stare ufficialmente con me. E io inizio a vacillare, ma gli eventi mi travolgono. Avrei dovuto fare un passo indietro e invece mi ritrovo qui, due cuori e una capanna. Più o meno. Perché, se devo essere sincera, questa quotidianità gomito a gomito, 24 ore su 24, mi sta logorando (lavoriamo tutti e due in smart working). Insomma, lo so che potevo pensarci prima ma io una vita così non la voglio. Che faccio, scappo? Sonia Non è facile la vita per i clandestini del sentimento: il loro tempo per vedersi è sempre troppo poco e di rado riescono a stare insieme senza il timore che qualcuno possa intuire la loro relazione “non autorizzata”. Chi ha avuto una relazione “extra” conosce bene la sensazione di essere degli “illegali” che possono essere individuati da un momento all’altro. Eppure con quanta passione ...