Francesco Facchinetti fa gli auguri alla sua Wilma | dopo l’incidente compleanno a casa

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il brutto incidente di ieri di, la moglie di, ha rovinato anche il suo. OggiHelena Faissol compie gli anni e la famiglia si limita a festeggiare in. Solo poco faha scritto per lei un tenero messaggio disui social, prima era davvero molto preoccupato a causa della caduta da cavallo. A sua moglie promette che appena si riprenderà del tutto organizzerà per lei una grande festa, ma è ovvio che il problema non è la festa saltata oggi ma che quanto accaduto ieri poteva davvero essere ben più grave. Ancheha parlato di un vero miracolo, la dinamica delè spaventosa, non è ...

Wilma Faissol , la moglie diha trascorso la notte in ospedale ricoverata in codice rosso . La modella brasiliana che, proprio oggi 27 gennaio compie 39 anni , è caduta da cavallo . Prima della botta ha ...Brutto spavento pere soprattutto la moglie Wilma , con quest'ultima che è stata costretta a trascorrere la notte in ospedale ricoverata in codice rosso. Tra l'altro la modella brasiliana proprio ...A poche ore dal racconto social della disavventura che ha visto come protagonista la moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Helena Faissol, Asst Brianza replica a quanto raccontato dalla coppia su Ins ...Brutto incidente per Wilma Faissol, moglie dell'imprenditore Francesco Facchinetti. Scopriamo le sue condizioni e la polemica con l'ospedale.