Formula E, E-Prix Diriyah 2022: programma, date, orari e diretta tv (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si avvicina il primo E-Prix del Mondiale Formula E 2022. Si scaldano i motori in quel di Diriyah. Venerdì 28 gennaio si parte con gara 1 in programma alle 17:30 con qualifiche in programma alle 13:30. Gara-2 invece fissata per sabato agli stessi orari. Potrete seguire le gare su Sky e SportMediaset ai canali Sky Sport Action e Canale 20. Streaming su Sky Go e Sportmediaset.it. programma Venerdì 28 gennaio Qualifiche ore 13.40 Gara-1 ore 17.30 (Canale 20, Sky Sport Action) Sabato 29 gennaio Qualifiche ore 13.40 Gara-2 ore 17.30 (Canale 20, Sky Sport Action) SportFace.

