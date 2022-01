Divina commedia folignate: prima edizione a stampa (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Divina commedia folignate datata 11 aprile 1472 è tra le edizioni a stampa in esposizione alla mostra alla Biblioteca Trivulziana. L’esposizione milanese è allestita nella Sala del Tesoro dal 28 gennaio al 30 aprile. Jacopo Valentini: scatti di luoghi e opere della “commedia” Perché è importante la Divina commedia folignate? L’opera di Dante è Leggi su periodicodaily (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladatata 11 aprile 1472 è tra le edizioni ain esposizione alla mostra alla Biblioteca Trivulziana. L’esposizione milanese è allestita nella Sala del Tesoro dal 28 gennaio al 30 aprile. Jacopo Valentini: scatti di luoghi e opere della “” Perché è importante la? L’opera di Dante è

Advertising

GH05TOFY0U : ma ci ricordate uova frittata divina commedia cugina la mia vita su twitter è iniziata così praticamente - uzausagii : @chiocciola_vic si scusa ho saltato un pezzo della frase e non me ne sono neanche accorto????intendevo che se ti anno… - chiocciola_vic : @uzausagii aspe… ma il paradiso non era la divina commedia - BertoldoMichele : @swamilee Ti farai un fotolibro che sarà un tomo tipo la divina commedia e costerà come la piramide di Cheope - Milano_Events : In mostra le prime edizioni a stampa della Divina commedia al Castello Sforzesco - -