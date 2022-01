Covid, Ospedali: "Una donna incinta su 6 partorisce con il virus" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Secondo la Federazione italiana aziende sanitarie e Ospedaliere, una donna in gravidanza su sei che partorisce è positiva al coronavirus. Su un totale di 404 parti eseguiti in 12 strutture 65 sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 27 gennaio 2022) Secondo la Federazione italiana aziende sanitarie eere, unain gravidanza su sei cheè positiva al corona. Su un totale di 404 parti eseguiti in 12 strutture 65 sono ...

Advertising

RaiTre : Licenziamenti selvaggi, morti sul lavoro, concorsi truccati nelle Università, ospedali travolti dal #Covid. E ancor… - GiovaQuez : La suddivisione dei ricoveri 'per' e 'con' Covid - spiega @cpaler - non impatta su carichi di lavoro e occupazione… - franser_real : Covid, una donna su sei partorisce da positiva - viper_etta : RT @AStramezzi: Prof Vaia Dir. Spallanzani a La Verità Per curare Covid bisogna potenziare l’assistenza domiciliare Gli ospedali reggono ma… - AntonelloAng : RT @AStramezzi: Prof Vaia Dir. Spallanzani a La Verità Per curare Covid bisogna potenziare l’assistenza domiciliare Gli ospedali reggono ma… -