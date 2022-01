Copenaghen | proteste davanti all' ambasciata cinese | richiesta maggiore liberta' di parola

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Copenaghen proteste

Agenzia ANSA

Duecento persone si sono radunate davanti all'ambasciata cinese ain vista dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 per: "Porre l'accento sulla liberta' di parola in Cina e sulle tante persone che sono in prigione o sono scomparse a causa delle loro azioni" ...... la polizia di Hong Kong ha già impiegato tecniche molto dure per reprimere lee temo che ... Fuga aIn pochi mesi cadono il miliardario conservatore Jimmy Lai e l'83enne avvocato ...Duecento persone si sono radunate davanti all'ambasciata cinese a Copenaghen in vista dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 per: 'Porre l'accento ...La prima cittadina Carrie Lam, con un passato da attivista, è riuscita a smantellare le libertà di Hong Kong su ordine di Xi Jinping e del partito comunista cinese. Molti, come Avery Ng finiscono in p ...