Caso Saguto, Pg: “Non è il processo all’antimafia” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “Questo non è un processo all’antimafia o a una certa antimafia. Abbiamo solo fotografato alcune condotte illecite. E vi assicuro che è stato un processo doloroso, molto doloroso anche per noi, non solo per gli imputati. Un dolore lancinante, un coltello senza manico. Ci siamo feriti anche noi”. Scandisce le parole lentamente, la Procuratrice generale di Caltanissetta, Lia Sava. Una ad una. Con lentezza. Sono da poco passate le dieci, quando inizia la requisitoria del processo d’appello al giudice, ormai radiata dalla magistratura, Silvana Saguto, e al suo ‘cerchio magico’. Lei è assente. Ma c’è il marito Lorenzo Caramma. La rappresentante dell’accusa si ferma e riprende: “Niente suggestioni esterne, nessun sollecito massmediatico. Il nostro passo è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “Questo non è uno a una certa antimafia. Abbiamo solo fotografato alcune condotte illecite. E vi assicuro che è stato undoloroso, molto doloroso anche per noi, non solo per gli imputati. Un dolore lancinante, un coltello senza manico. Ci siamo feriti anche noi”. Scandisce le parole lentamente, la Procuratrice generale di Caltanissetta, Lia Sava. Una ad una. Con lentezza. Sono da poco passate le dieci, quando inizia la requisitoria deld’appello al giudice, ormai radiata dalla magistratura, Silvana, e al suo ‘cerchio magico’. Lei è assente. Ma c’è il marito Lorenzo Caramma. La rappresentante dell’accusa si ferma e riprende: “Niente suggestioni esterne, nessun sollecito massmediatico. Il nostro passo è ...

Advertising

lifestyleblogit : Caso Saguto, Pg: 'Non è il processo all'antimafia' - - telodogratis : Caso Saguto, Pg: “Non è il processo all’antimafia” - StraNotizie : Caso Saguto, Pg: 'Non è il processo all'antimafia' - TV7Benevento : Caso Saguto: Pg, 'non è processo all'antimafia, per noi un dolore lancinante'/Adnkronos (5)... - TV7Benevento : Caso Saguto: Pg, 'non è processo all'antimafia, per noi un dolore lancinante'/Adnkronos (3)... -