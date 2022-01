Calciomercato Torino, la Sampdoria torna alla carica per Linetty (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato Torino: nuovo tentativo dei blucerchiati per Linetty. Il polacco è una richiesta di Giampaolo La Sampdoria non molla la presa su Karol Linetty, esplicita richiesta di Marco Giampaolo per rinforzare il centrocampo. Il polacco classe ’95 si è detto favorevole al trasferimento, ma nelle ultime ore la società blucerchiata ha riscontrato parecchie difficoltà sul piano economico. Come riportato da Alfredo Pedullà il tecnico sta spingendo per la buona riuscita dell’operazione con il Torino, che dovrà basarsi sul prestito con diritto di riscatto. Andrà comunque superato il nodo ingaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022): nuovo tentativo dei blucerchiati per. Il polacco è una richiesta di Giampaolo Lanon molla la presa su Karol, esplicita richiesta di Marco Giampaolo per rinforzare il centrocampo. Il polacco classe ’95 si è detto favorevole al trasferimento, ma nelle ultime ore la società blucerchiata ha riscontrato parecchie difficoltà sul piano economico. Come riportato da Alfredo Pedullà il tecnico sta spingendo per la buona riuscita dell’operazione con il, che dovrà basarsi sul prestito con diritto di riscatto. Andrà comunque superato il nodo ingaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

