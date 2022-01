Burioni, Gip archivia denuncia Codacons per diffamazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il Gip del tribunale di Milano, la dottoressa Anna Maselli, ha oggi definitivamente archiviato la denuncia per diffamazione presentata dal Codacons contro Roberto Burioni. Lo comunica lo stesso virologo in un tweet, postando la nota in cui si annuncia la decisione del giudice. “Il virologo, assistito dall’avvocato Roberto Marchegiani del foro di Ancona -si legge nello scritto- aveva infatti commentato nel social Twitter la notizia di una denuncia sporta dal Codacons contro Fedez e Chiara Ferragni per la loro raccolta di fondi a favore dei malati di covi d’19 con un lapidario: ‘Il Codacons se la prende con Fedez e Chiara Ferragni confermando il suo costante impegno a favore del virus'”. “C’è poco da commentare: sono molto felice della ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il Gip del tribunale di Milano, la dottoressa Anna Maselli, ha oggi definitivamenteto laperpresentata dalcontro Roberto. Lo comunica lo stesso virologo in un tweet, postando la nota in cui si annuncia la decisione del giudice. “Il virologo, assistito dall’avvocato Roberto Marchegiani del foro di Ancona -si legge nello scritto- aveva infatti commentato nel social Twitter la notizia di unasporta dalcontro Fedez e Chiara Ferragni per la loro raccolta di fondi a favore dei malati di covi d’19 con un lapidario: ‘Ilse la prende con Fedez e Chiara Ferragni confermando il suo costante impegno a favore del virus'”. “C’è poco da commentare: sono molto felice della ...

