Briatore assolto, ma ora la sinistra giustizialista tace (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'assoluzione di Briatore è ovviamente marginale per la sinistra giustizialista che lo aveva assalito ben dodici anni fa Leggi su ilgiornale (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'assoluzione diè ovviamente marginale per lache lo aveva assalito ben dodici anni fa

Agenzia_Ansa : FLASH | Briatore è stato assolto in appello. È innocente, non frodò il fisco con lo yacht #ANSA - repubblica : Briatore: “Dopo 12 anni assolto per il mio yacht I pm perseguitano i vip” - M_Frassi : @Briatore Mi ha fatto piacere che tu sia stato assolto e mi vergogno, da italiano, per il trattamento ingiusto che… - BAT29BAT : RT @ErmesAntonucci: Flavio Briatore assolto da accusa di frode fiscale per la vicenda dello yacht Force Blue dopo 12 anni e 6 processi. Già… - fedecarrer : RT @ErmesAntonucci: Flavio Briatore assolto da accusa di frode fiscale per la vicenda dello yacht Force Blue dopo 12 anni e 6 processi. Già… -