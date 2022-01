Australian Open, Berrettini-Nadal si giocherà indoor? È in arrivo la pioggia… (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteo Berrettini si sta preparando per disputare la semifinale degli Australian Open 2022. Il tennista italiano scenderà in campo venerdì 28 gennaio (ore 04.30) per fronteggiare lo spagnolo Rafael Nadal in un testa a testa vibrante, che mette in palio l’accesso all’atto conclusivo del primo Slam della stagione (dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas). Giornata di vigilia caratterizzata da un allenamento per il romano, che si sta caricando per tenere testa al fuoriclasse iberico e cercare il colpaccio che gli permetterebbe di proseguire la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne. Abbiamo scritto outdoor perché quelle sono chiaramente le condizioni base della Rod Laver Arena, ma nelle ultime ore le previsioni meteo non sono confortanti e la ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteosi sta preparando per disputare la semifinale degli2022. Il tennista italiano scenderà in campo venerdì 28 gennaio (ore 04.30) per fronteggiare lo spagnolo Rafaelin un testa a testa vibrante, che mette in palio l’accesso all’atto conclusivo del primo Slam della stagione (dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas). Giornata di vigilia caratterizzata da un allenamento per il romano, che si sta caricando per tenere testa al fuoriclasse iberico e cercare il colpaccio che gli permetterebbe di proseguire la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne. Abbiamo scritto outdoor perché quelle sono chiaramente le condizioni base della Rod Laver Arena, ma nelle ultime ore le previsioni meteo non sono confortanti e la ...

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - stefanodonno75 : SNL SPORT AND NEWS: Berrettini è in semifinale agli Australian Open: v... - zazoomblog : Australian Open 2022 il diritto mancino di Nadal e il rovescio di Matteo Berrettini: la diagonale sarà decisiva -… -