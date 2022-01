(Di giovedì 27 gennaio 2022) “Una fetta ampia del Pnrr riguarda le infrastrutture e l’innovazione; parliamo di circa 61 mld di euro che riguarderanno anche investimenti sulla rigenerazione urbana. Abbiamo giàil 99%aiche stanno predisponendoche andranno ail. Una corsa contro il tempo che ha registrato anche un’intesa con le Regioni alle quali vanno 25 mld di euro”. Lo ha annunciato Enrico Giovannini, ministro per le Infrastrutture e della mobilità sostenibile, nel corso del V forum nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili “La novità della legge di bilancio per professionisti e imprese” organizzato da ItaliaOggi e dalla Cassa di previdenza dei ragionieri, presieduta da Luigi ...

Advertising

PupiaTv : Pnrr, Giovannini: “Assegnato il 99% delle risorse ai soggetti attuatori, progetti a gara entro 2022”… - Scisciano : Pnrr, ministro Giovannini: “Assegnato il 99% delle risorse ai soggetti attuatori, progetti a gara entro 2022”: Sist… - larampait : #Pnrr, #Giovannini: “Assegnato il 99% delle #risorse ai soggetti attuatori” - 24Edilizia : Giovannini: già assegnato il 99% delle risorse Pnrr: progetti in gara entro il 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Assegnato 99%

Ma niente di candido è avvenuto sulle piste che hannogli ultimi posti utili per i Giochi ... Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi anziché 9,Attiva Ora Tutti i ..."Una fetta ampia del Pnrr riguarda le infrastrutture e l'innovazione; parliamo di circa 61 mld di euro che riguarderanno anche investimenti sulla rigenerazione urbana. Abbiamo giàil% delle risorse ai soggetti attuatori che stanno predisponendo progetti che andranno a gara entro il 2022. Una corsa contro il tempo che ha registrato anche un'intesa con le Regioni ...(Teleborsa) - "Una fetta ampia del Pnrr riguarda le infrastrutture e l'innovazione; parliamo di circa 61 mld di euro che riguarderanno anche investimenti sulla rigenerazione urbana. Abbiamo ...Il ministro fa il punto sui 61 miliardi di euro relativi agli investimenti in infrastrutture e innovazione del settore ...