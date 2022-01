Amici 21: tensione altissima tra i ragazzi, ecco cosa succede (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nuova tensione tra i ragazzi della scuola di Amici: ecco cosa è successo scontro tra due allievi della scuolaUn nuovo scontro ha interessato i ragazzi nella casetta di Amici 21. I ragazzi, infatti, hanno avuto un forte diverbio dopo che Rudy Zerbi ed Alex si sono confrontati in merito al nuovo allievo Calma. Più di una volta, è capitato che Alex ha invitato i compagni ad esprimersi sul nuovo arrivato ma in tanti tra cui Luigi, gli hanno detto che non se la sentono di giudicare senza conoscere. C’è da precisare che all’interno della scuola gli unici ragazzi ad aver legato in modo particolare sono proprio Luigi ed Alex anche se da un pò di tempo il loro rapporto sembra si sia rotto. Leggi anche Belen Rodriguez ci da ... Leggi su formatonews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nuovatra idella scuola diè successo scontro tra due allievi della scuolaUn nuovo scontro ha interessato inella casetta di21. I, infatti, hanno avuto un forte diverbio dopo che Rudy Zerbi ed Alex si sono confrontati in merito al nuovo allievo Calma. Più di una volta, è capitato che Alex ha invitato i compagni ad esprimersi sul nuovo arrivato ma in tanti tra cui Luigi, gli hanno detto che non se la sentono di giudicare senza conoscere. C’è da precisare che all’interno della scuola gli uniciad aver legato in modo particolare sono proprio Luigi ed Alex anche se da un pò di tempo il loro rapporto sembra si sia rotto. Leggi anche Belen Rodriguez ci da ...

