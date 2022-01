Addio Green Pass | Ecco Da Quando!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il grande annuncio che tutti stavamo aspettando. La notizia è di poche ore fa e riguarda il. Siamo ormai abituati ad utilizzarlo per molteplici situazioni. Ma qualcosa sta per cambiare.cosa succederà a breve. in un’intervista all’AdnKronos, Bassetti, ha lanciato una bomba. Ormai probabile che dal 31 marzo non ci saranno più restrizioni. Probabilmente raggiungendo un’ottima copertura vaccinale, non ci sarà più il bisogno della certificazione verde. Dopo vari cambiamenti, ora l’ipotesi del Governo è arrivare ad una proroga illimitata delper chi è vaccinato contro il Covid-19 con tre dosi ed è guarito da covid. Una svolta quindi se si pensa alla scadenza dopo 6-9 mesi. Al momento, però sembra essere ancora un’ipotesi del Governo che ne discuterà nei prossimi giorni. Non ...