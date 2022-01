Voluminous Silhouettes | il volume è uno dei trend moda 2022

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con l’arrivo dell’anno nuovo lasi prepara a svelare inesploratitutti da indossare. Tra questi, ilsarà il protagonista delle nuove tendenze fashion da declinare su silhouette oversize dal design destrutturato. Sulle passerelle di tutto il mondo sono stati avvistati colorati blazer oversize, vaporose gonne, ampi pantaloni e fluttuanti vestiti che valorizzano le silhouette aggiungendodall’effetto scenografico e che non passa inosservato. A contribuire nella creazione del design oversize non sono soltanto i metri di tessuto in più ma anche piume, rouches e volant declinati su abiti corti e lunghi ma anche gonne. Iabbandonano le forme avvitate e succinte in favore di silhouette voluminose che catturano ...