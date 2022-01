Vlahovic alla Juventus, l’esperto rivela: “Ora dovranno effettuare cessioni e tagliare stipendi” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Negli ultimi giorni ha subito un’accelerata l’operazione di mercato della Juventus relativa all’acquisto dell’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic. La società bianconera ha realizzato una ricapitalizzazione di 400 milioni di euro, di cui una parte sarà da destinare al mercato nei prossimi 3 anni. Nel corso di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Matteo Spaziante, giornalista di Calcio e Finanza, che ha rilasciato una serie di dichiarazioni in merito al bilancio della Juventus e alla possibilità di concludere questo acquisto. Di seguito un estratto delle sue parole. “Non basterà aumentare il capitale, ma servirà qualche operazione di contorno per permettersi Vlahovic. Stiamo parlando, quindi, di qualche cessione o qualche taglio agli stipendi. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Negli ultimi giorni ha subito un’accelerata l’operazione di mercato dellarelativa all’acquisto dell’attaccante della Fiorentina, Dusan. La società bianconera ha realizzato una ricapitalizzazione di 400 milioni di euro, di cui una parte sarà da destinare al mercato nei prossimi 3 anni. Nel corso di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Matteo Spaziante, giornalista di Calcio e Finanza, che ha rilasciato una serie di dichiarazioni in merito al bilancio dellapossibilità di concludere questo acquisto. Di seguito un estratto delle sue parole. “Non basterà aumentare il capitale, ma servirà qualche operazione di contorno per permettersi. Stiamo parlando, quindi, di qualche cessione o qualche taglio agli. ...

romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - romeoagresti : #Vlahovic si avvicina sempre di più alla #Juventus // Vlahovic is getting closer to Juventus????? @Goalitalia @Goal - cmdotcom : Vlahovic cambia volto alla Juve: con lui non solo va in Champions, ma lotta per vincerla - AndredettoPino : RT @marcoconterio: ?? ?? Confermato. Fatta per Arthur Cabral alla #Fiorentina. È lui il dopo Dusan Vlahovic. Al Basilea, dove ha salutato i c… - leonardobeca : RT @marcoconterio: ?? ?? Confermato. Fatta per Arthur Cabral alla #Fiorentina. È lui il dopo Dusan Vlahovic. Al Basilea, dove ha salutato i c… -