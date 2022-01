Ve le ricordate?

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tra le costanti – piacevoli – di Sanremo, le co-conduttrici che si fa fatica a non chiamare vallette hanno attraversato diverse fasi. Bellissime ma quasi mute; bellissime ma un po’ più loquaci; bellissime in grado di fare spettacolo e recitare monologhi edificanti. Poi ancora cantanti prestate alla conduzione e i cosiddetti tipi, comiche e professioniste della terra di mezzo: attrici-presentatrici-showgirl. Festival di Sanremo: le 10 vallette e co-conduttrici che non dimenticheremo X ...