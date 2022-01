Uomini e donne, Gemma Galgani distrutta dal suo ex: le parole che l’hanno ferita (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gemma Galgani è stata ferita dal suo ex che le ha rivolto alcune parole di un certo spessore, ecco cosa è successo alla dama di “Uomini e donne” Gemma Galgani… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 26 gennaio 2022)è statadal suo ex che le ha rivolto alcunedi un certo spessore, ecco cosa è successo alla dama di “… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

matteosalvinimi : Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e… - SimoneAlliva : L'ultima uscita di #Pera oggi candidato al #Quirinale2022 risale a questa estate contro il #ddlZan. 'Il suicidio d… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - lezionidinglese : When a man gives his opinion, he’s a man. When a woman gives her opinion, she’s a bitch. Quando gli uomini esprimon… - Holly_Hamilton8 : RT @pirex85: È odiata dalle donne perché troppo bella ,affascinante, quindi scatta la competizione perché oggettivamente gli uomini sn attr… -