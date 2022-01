Un anno dopo, la verità di Andrea Delogu: "L'addio a Francesco e quei figli che non arrivavano" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono stati una delle coppie più amate degli ultimi anni nel mondo dello spettacolo, motivo per cui in tanti si sono domandati cosa ci fosse dietro la fine dell'amore tra Andrea Delogu e Francesco Montanari. Domane che trovano risposte... Leggi su europa.today (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono stati una delle coppie più amate degli ultimi anni nel mondo dello spettacolo, motivo per cui in tanti si sono domandati cosa ci fosse dietro la fine dell'amore traMontanari. Domane che trovano risposte...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio attacca duramente Mario #Draghi: 'Un anno fa avevamo meno morti e nessun vaccino. Demen… - teatrolafenice : ?? Il Teatro Apollo di Roma si preparava stasera nel 1853 alla prima de 'Il trovatore' di Giuseppe Verdi, che con 'R… - KllNGSLAYER : ho aperto libro di cinese dopo metà anno penso e per fortuna mi ricordo ancora tutti i caratteri godo come non so cosa - peregopaola : RT @Fiordaliso_: Quest’anno vi racconterò il festival dietro le quinte :) sarò l’inviata di @peregopaola e @Simo_Ventura per #citofonarerai… - RobRuggio : @dedaIux @Bubu_Inter Sara anche superiore ma se necessario la possono portare a spinte in CL come lo scorso anno, a… -