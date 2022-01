Tiktok diventa a pagamento, svolta per l’app e mazzata per gli utenti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tiktok sta riscuotendo tra i giovani un vero e proprio successo indiscusso. Il portavoce della piattaforma, però, ha fatto un annuncio shock: di cosa si tratta. Tiktok è un social network cinese lanciato nel settembre 2016, inizialmente col nome Musical.ly. Grazie a questa app, gli utenti possono creare clip musicali, dai 15 ai 180 secondi, modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri e suoni ai loro video. App Tiktok (Getty Images)Ad oggi, sono in molti coloro che associano questo social network al proprio percorso di vita, sfruttandolo come una vera e propria “professione”. L’obiettivo, quindi, è quello di guadagnare postando dei video che attirino l’attenzione di un gruppo sempre più grande di followers. Nell’ultimo anno, i guadagni delle star sono aumentati notevolmente. Tra le ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 26 gennaio 2022)sta riscuotendo tra i giovani un vero e proprio successo indiscusso. Il portavoce della piattaforma, però, ha fatto un annuncio shock: di cosa si tratta.è un social network cinese lanciato nel settembre 2016, inizialmente col nome Musical.ly. Grazie a questa app, glipossono creare clip musicali, dai 15 ai 180 secondi, modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri e suoni ai loro video. App(Getty Images)Ad oggi, sono in molti coloro che associano questo social network al proprio percorso di vita, sfruttandolo come una vera e propria “professione”. L’obiettivo, quindi, è quello di guadagnare postando dei video che attirino l’attenzione di un gruppo sempre più grande di followers. Nell’ultimo anno, i guadagni delle star sono aumentati notevolmente. Tra le ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiktok diventa Sanremo 2022, Matteo Romano con Virale: il testo Il pubblico di TikTok e degli altri social più popolari ha subito riconosciuto il suo talento ...volerò E lasciati andare Che il cuore ti cade giù E l'amore riappare Va in tendenza e risale Diventa ...

Sanremo 2022: che cosa dicono i testi delle 25 canzoni in gara Matteo Romano, lanciato da TikTok , si rivolge ad un pubblico di giovanissimi in Virale , una frizzante ballad pop contemporanea in cui "l'amore riappare, va in tendenza e risale, diventa virale". ...

Top 500 global brand. TikTok cresce di più al mondo, Nadella primo ceo TikTok è il marchio in più rapida crescita al mondo secondo quanto emerge dal rapporto pubblicato oggi da Brand Finance ...

