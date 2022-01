Russia-Ucraina, polveriera Kiev: vertice Macron-Putin per evitare la guerra (Di mercoledì 26 gennaio 2022) PARIGI - «Un dialogo esigente e lucido»: questo promette Emmanuel Macron a Vladimir Putin. I due si parleranno venerdì mattina al telefono, lo ha voluto l?Eliseo, e il... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 26 gennaio 2022) PARIGI - «Un dialogo esigente e lucido»: questo promette Emmanuela Vladimir. I due si parleranno venerdì mattina al telefono, lo ha voluto l?Eliseo, e il...

PaoloGentiloni : Fermare l’escalation avviata dalla Russia in #Ucraina. Diplomazia per la sicurezza in Europa. Le sfere d’influenza… - EnricoLetta : Sono preoccupato per la situazione tra Ucraina e Russia e dobbiamo difendere l’Ucraina. Abbiamo bisogno di un profi… - LiaQuartapelle : La scelta del Presidente della Repubblica non ha solo ricadute interne. I venti di guerra che soffiano dall’Ucraina… - Kick57624616 : RT @IlZebraapois: Ucraina, scoppia il “caso Italia”. I top manager di Eni, Pirelli & c in video call con Putin mentre Ue e Usa studiano san… - FirenzePost : Crisi Russia – Ucraina: banche italiane, francesi e austriache le più esposte -