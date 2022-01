Roma, per l’attacco spunta Mavididi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Roma avrebbe messo nel mirino un attaccante ex Juventus, piace Mavididi che sta facendo bene con il Montpellier La Roma sta cercando una punta da vice Abraham. Piace il profilo di Mavididi, ex Juventus e Arsenal, e che in Serie A ha esordito nel 2019 con i bianconeri e Allegri in panchina. Ora gioca in Francia, nel Montpellier e lo sta facendo anche bene. Una doppietta anche nel weekend. A riferirlo La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Laavrebbe messo nel mirino un attaccante ex Juventus, piaceche sta facendo bene con il Montpellier Lasta cercando una punta da vice Abraham. Piace il profilo di, ex Juventus e Arsenal, e che in Serie A ha esordito nel 2019 con i bianconeri e Allegri in panchina. Ora gioca in Francia, nel Montpellier e lo sta facendo anche bene. Una doppietta anche nel weekend. A riferirlo La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

poliziadistato : Tanti auguri a Vincenzo Caracciolo, arruolato in Polizia nel 1945, per i suoi??anni. Fu lui a fermare a Roma il gang… - vaticannews_it : #25gennaio Stasera alle 17.30 la celebrazione dei #Vespri presieduta da #PapaFrancesco nella Basilica di San Paolo… - paoloroversi : Una perdita di tempo infinita: potevano decidere nei mesi scorsi invece preferiscono starsene tutti a Roma per vota… - krieg21m : RT @HoaraBorselli: Confcommercio Roma: ‘Il 33% di negozi e locali può chiudere a febbraio’. Aperto lo sportello per il supporto psicologico… - mazzolenigiova1 : RT @RomGarg: @AntonelloZedda Sono stata buttata fuori da quattro bar di Roma perché senza #greenpass, anche solo per chiedere un caffè d’as… -