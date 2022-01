Re-think Circular Economy Forum torna a Milano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - Con l'obiettivo di favorire la nascita e la diffusione di attività innovative e imprenditoriali e accelerare la transizione verso un'economia circolare, Tondo, organizzazione internazionale operante in tale settore, annuncia il prossimo appuntamento con Re-, ail 10 e 11 febbraio 2022 in modalità ibrida: gli speaker, i principali stakeholder e un pubblico ristretto in presenza mentre il grande pubblico potrà accedervi da remoto. Questa edizione verterà principalmente su cinque tematiche: agri-food, settore tessile e moda, città, materiali e tecnologie digitali. Focus comune: l'economia circolare. La prima giornata sarà incentrata interamente sui temi agri-food e settore tessile e moda, con interventi principalmente in lingua italiana; ...

