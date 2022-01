Quirinale, colpo di scena: Fratelli d’Italia non vota scheda bianca (Di mercoledì 26 gennaio 2022) di Franco Lodige La notizia è questa: Fratelli d’Italia ha scelto di indicare nella scheda della terza votazione Guido Crosetto. E le novità sono due: primo, Giorgia Meloni si smarca dal resto delle coalizione di centrodestra che invece ha scelto di continuare con la scheda bianca; secondo, Fdi non converge su nessuno dei tre nomi della rosa indicata ieri (Moratti, Pera, Nordio). Cosa significa? Una fonte di Fratelli d’Italia assicura a nicolaporro.it che la decisione della direzione di Fdi non è un modo per rompere la coalizione di centrodestra. Intanto serve a smetterla con il teatrino della scheda bianca, che a Fdi non sembra rispettoso verso gli italiani. E soprattutto è anche un modo per “contare” la capacità ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) di Franco Lodige La notizia è questa:ha scelto di indicare nelladella terzazione Guido Crosetto. E le novità sono due: primo, Giorgia Meloni si smarca dal resto delle coalizione di centrodestra che invece ha scelto di continuare con la; secondo, Fdi non converge su nessuno dei tre nomi della rosa indicata ieri (Moratti, Pera, Nordio). Cosa significa? Una fonte diassicura a nicolaporro.it che la decisione della direzione di Fdi non è un modo per rompere la coalizione di centrodestra. Intanto serve a smetterla con il teatrino della, che a Fdi non sembra rispettoso verso gli italiani. E soprattutto è anche un modo per “contare” la capacità ...

