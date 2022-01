Quirinale 2022, ‘operazione Casini’ in corso (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sarebbe in corso un”operazione Casini’ per il Quirinale. Grandi manovre sarebbero in corso alla Camera mentre è appena iniziata la terza votazione per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Raccontano fonti parlamentari del centrodestra all’Adnkronos, confermate anche da fonti di centrosinistra che, trasversalmente agli schieramenti, si starebbe ragionando di lanciare la candidatura di Pier Ferdinando Casini per testarne la fattibilità. “Occhio allo spoglio di oggi”, dice un big di area centrista lasciando intende che potrebbero spuntare schede con il nome dell’ex-presidente della Camera gia nella votazione di oggi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sarebbe inun”operazioneper il. Grandi manovre sarebbero inalla Camera mentre è appena iniziata la terza votazione per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Raccontano fonti parlamentari del centrodestra all’Adnkronos, confermate anche da fonti di centrosinistra che, trasversalmente agli schieramenti, si starebbe ragionando di lanciare la candidatura di Pier Ferdinando Casini per testarne la fattibilità. “Occhio allo spoglio di oggi”, dice un big di area centrista lasciando intende che potrebbero spuntare schede con il nome dell’ex-presidente della Camera gia nella votazione di oggi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Liliana Segre: 'Il prossimo Presidente abbia cura dei valori antifascisti' - al61101990 : LA CASELLATI È DISPOSIZIONE ??????Quirinale 2022, la diretta - Salvini: 'Se Draghi lasciasse il governo sarebbe un pro… -