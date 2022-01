Pergreffi | “Elezione del presidente | ancora nulla di fatto | ma inizia la partita vera”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’appuntamento col diario quotidiano con Simona, senatrice della Lega, che ci rende partecipi degli umori di Montecitorio al terzo giorno di elezioni deldella Repubblica, conclusa con una nuova fumata nera. Anche oggidi, da domani, giovedì, con l’abbassarsi del quorumil vero conteggio. E la. Intanto l’atmosfera si scalda. Dall’emozione dei primi due giorni al terzo subentrano un po’ di preoccupazioni e si infittiscono le trattative. Tra il Transatlantico, trasformato in una sorta di cella frigorifera per via dei giganteschi finestroni spalancati per aereare i locali, e il grande gazebo trasparente al centro del cortile, questo invece con funghi riscaldanti, è una selva di capanelli. Ma, mentre i capannelli dei ...