Napoli, documenti falsi per la tessera del reddito di cittadinanza: arrestato un 46enne (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato un 46enne che presso un ufficio postale aveva richiesto la tessera del reddito di cittadinanza presentando documenti falsi. 46 anni, capoverdiano ma a Napoli da tempo malgrado fosse irregolare. C. D. R. A. è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli per tentata truffa aggravata, falsa Leggi su 2anews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Cronaca di: i Carabinieri hannounche presso un ufficio postale aveva richiesto ladeldipresentando. 46 anni, capoverdiano ma ada tempo malgrado fosse irregolare. C. D. R. A. è statodai Carabinieri del Nucleo Radiomobile diper tentata truffa aggravata, falsa

Advertising

LaRagione_eu : I Carabinieri di #Napoli hanno arrestato un 46enne originario di Capo Verde, irregolare da tempo in #Italia, per av… - cronachecampane : Napoli, documenti falsi per la tessera del reddito di cittadinanza: arrestato 46enne #arrestato46enne… - rep_napoli : Napoli, documenti falsi per la tessera del reddito di cittadinanza: 46enne arrestato dai carabinieri [aggiornamento… - mattinodinapoli : Napoli, documenti falsi alle Poste per il reddito di cittadinanza: arrestato - dimeo_s : Delitto Natale: i documenti e il telefono di Antonio erano nel bunker dei Bervicato -