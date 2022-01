Messaggio in bottiglia "inviato" da una bimba di 8 anni in Scozia trovato in Norvegia dopo 25 anni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una 37enne, Elena Andreassen Haga , ha trovato nel nord della Norvegia un Messaggio in una bottiglia inviato da una bimba di 8 anni dall'Aberdeenshire, in Scozia , 25 anni prima. La donna è riuscita a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una 37enne, Elena Andreassen Haga , hanel nord dellaunin unada unadi 8dall'Aberdeenshire, in, 25prima. La donna è riuscita a ...

Advertising

OlderGf : 'Odio i ragazzi'. È questo il messaggio in bottiglia spedito dalla Scozia e ritrovato dopo 25 anni in Norvegia. Rin… - ssarajpg : RT @sippedsweetea: chiaramente message in a bottle nuovo singolo perché due remix più la notizia delle radio di giorni fa MESSAGGIO IN UNA… - UnTemaAlGiorno : RT @MariaCo31490144: 'Il mio messaggio in bottiglia ha navigato sulle onde del mare per raggiungere il mio amore lontano e son tornata a so… - cosimolarovere : Sti social media io non ho mai seguito nessuno né su Facebook né su Twitter né altrove perché fin dall'inizio il mi… - eli57912974 : RT @MariaCo31490144: 'Il mio messaggio in bottiglia ha navigato sulle onde del mare per raggiungere il mio amore lontano e son tornata a so… -