Lucarelli | ennesimo gravissimo femminicidio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – “Violenze fisiche e psicologiche sulla compagna. Botte che l’hanno portata alla morte. E, come se non bastasse, il tentativo di mascherare uncon un malore. Quanto accaduto a San Paolo èe solo grazie alla prontezza dei soccorritori che hanno avvisato le Forze dell’Ordine l’uomo è stato arrestato.” “Il mio pensiero va a quella donna, morta senza aver potuto chiedere aiuto. Il 90% delle violenze si sviluppano tra le mura domestiche e per questo dobbiamo concentrare i nostri sforzi per alzare il livello di guardia e sensibilizzare le donne per farsi aiutare.” “Il nostro impegno è quello di collaborare con la Questura e le Procure per supportare al massimo tutte le azioni di contrasto alla violenza di genere. Ringrazio i poliziotti e la procura per aver risolto un caso che poteva passare impunito”. Così in un comunicato ...